Rio Grande do Sul Divulgado o primeiro lote de famílias beneficiadas pelo Aluguel Social – Calamidade Pública em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Benefício é destinado a quem teve perda total de sua casa durante a enchente de maio, sem a possibilidade de reconstrução no local da residência Foto: Divulgação Benefício é destinado a quem teve perda total de sua casa durante a enchente de maio, sem a possibilidade de reconstrução no local da residência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, divulgou a lista das primeiras 500 famílias que receberão o benefício do Aluguel Social – Calamidade Pública, destinado a quem teve perda total de sua casa durante a enchente de maio, sem a possibilidade de reconstrução no local da residência, conforme avaliação técnica.

As famílias contempladas neste primeiro lote devem apresentar a documentação necessária a partir desta segunda-feira (16), das 9h às 14h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Tiradentes, 119, no Centro. Os beneficiados e a documentação necessária podem ser conferidas aqui.

De acordo com o decreto nº 10.722/2024, 68 famílias na área da Steigleder também serão beneficiadas pelo Aluguel Social. Elas serão realocadas para a construção das obras do PAC Steigleder, que terá investimento de R$ 149 milhões para a realização de macrodrenagem, urbanização, infraestrutura e regularização fundiária. A lista dos moradores e a documentação necessária podem ser acessadas aqui.

Todas as famílias contempladas receberão o auxílio de R$ 882,81 reais pelo período de 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses, se apresentar necessidade conforme avaliação da Comissão do Aluguel Social. As casas ou apartamentos devem ser alugados em São Leopoldo ou em um dos seguintes municípios limítrofes: Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Estância Velha ou Portão. Os técnicos da prefeitura realizarão o acompanhamento das famílias com visitas domiciliares e com relatórios sociais.

Próximos lotes

As famílias que se encaixam nos critérios do Aluguel Social – Calamidade Pública, mas que não entraram neste primeiro lote, também serão contempladas nas próximas divulgações. Esse primeiro lote, divulgado na sexta-feira (13), usa recursos municipais para aporte às famílias. Os próximos lotes serão divulgados conforme recebimento de recursos dos governos federal e estadual para atender os moradores.

