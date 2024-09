Dicas de O Sul Junior Achievement RS promove o Festival Liderança Comunitária em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

O evento faz parte de um movimento da ONG que está destinando mais de R$ 1,5 milhão para a reconstrução de 34 instituições de ensino atingidas pelas enchentes Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Junior Achievement RS, uma das maiores ONGs do mundo com foco na educação empreendedora, promove nesta segunda-feira (16), na PUCRS, em Porto Alegre, o Festival Liderança Comunitária.

O evento faz parte de um movimento da ONG que está destinando mais de R$ 1,5 milhão para a reconstrução de 34 instituições de ensino atingidas pelas enchentes no Estado.

O festival, que prossegue atá as 17h, reúne estudantes, professores e voluntários em uma jornada de colaboração e criatividade. Ao longo do dia, jovens de seis instituições de ensino são desafiados a desenvolver soluções práticas e inovadoras para a recuperação das escolas. As ideias mais promissoras receberão um aporte expressivo por instituição, visando não apenas a restauração dos espaços físicos, mas também a revitalização do espírito comunitário.

“As enchentes deixaram um rastro de destruição em várias instituições de ensino, afetando diretamente o ambiente de aprendizado de milhares de jovens. O Festival Liderança Comunitária visa mobilizar e empoderar jovens para atuarem como protagonistas na reconstrução de escolas afetadas pelas enchentes. Ao engajar os alunos no desenvolvimento de soluções criativas e viáveis, o evento busca garantir que as comunidades escolares possam retornar às suas salas de aula com dignidade e em ambientes mais seguros e funcionais”, explicou Gustavo Leipnitz Ene, presidente do Conselho Consultivo da ONG.

