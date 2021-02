Porto Alegre Divulgado resultado preliminar de selecionados para vagas emergenciais na Secretaria de Educação de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

São 1032 vagas para auxiliares gerais, auxiliares de cozinha e cozinheiros. Foto: Munique Freitas/Arquivo DivuIgação PMPA São 1032 vagas para auxiliares gerais, auxiliares de cozinha e cozinheiros. (Foto: Munique Freitas/Arquivo DivuIgação PMPA) Foto: Munique Freitas/Arquivo DivuIgação PMPA

A prefeitura divulgou na edição desta terça-feira (9) do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), a lista dos aprovados e suas respectivas classificações no processo seletivo da Smed (Secretaria Municipal de Educação) para preencher um total de 1.032 vagas, sendo 533 para auxiliares de serviços gerais, 352 para auxiliares de cozinha e 147 para cozinheiros. A rapidez na conclusão das etapas ocorre em função do retorno das aulas na rede municipal estar previsto para 22 de fevereiro.

“Nós havíamos nos comprometido a concluir todo o processo seletivo com êxito e no prazo. É isso que estamos fazendo. Com certeza, na data marcada para a volta às aulas presenciais, as escolas estarão funcionando normalmente e prestando o serviço completo”, afirmou o secretário Municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Foram habilitados 1.615 candidatos, dos quais 895 auxiliareis de serviços gerais, 498 auxiliares de cozinha e 222 cozinheiros. O nome e classificação de cada candidato podem ser encontrados no site do Dopa. Inscreveram-se 13.614 pessoas, porém foram entregues apenas 2.282 envelopes com documentação.

O processo seletivo ainda está em fase preliminar e, após julgados os possíveis recursos, haverá a lista final de classificação. A ideia é preencher as vagas que estão previstas na Lei Municipal nº 12.802, de 26 de janeiro de 2021. Os vínculos serão mantidos por 180 dias, podendo ser prorrogados por igual período.

