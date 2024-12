Rio Grande do Sul Divulgados os gabaritos do primeiro dia do Vestibular UFRGS 2025

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Os candidatos poderão acessar sua folha de respostas, no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Foto: Gustavo Dihel/UFRGS

Estão disponíveis para consulta, no site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), os gabaritos das provas de Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática, que abriram o Vestibular UFRGS 2025 no sábado (30). Eventuais recursos quanto às questões deverão ser formalizados pelos candidatos, no site www.ufrgs.br/conecte-se/ (tipo de processo: Processo Seletivo – Recurso) e encaminhados à Coperse, até as 12h de segunda-feira (2), conforme instruções do Manual do Candidato. Os candidatos poderão acessar sua folha de respostas, no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova.

Neste domingo (1º), serão aplicadas as provas de Língua Estrangeira, Física, Química, Biologia e Redação. Os gabaritos dessas disciplinas serão divulgados na segunda-feira, a partir das 9h.

Recomenda-se que os candidatos desloquem-se para os locais de prova com antecedência para evitar correrias de última hora. Os portões serão fechados às 14h, e não haverá adiamento deste horário. Aqueles que no sábado realizaram as provas em local diferente do original devem se dirigir neste domingo ao local informado no Portal do Candidato. O endereço dos locais de prova pode ser confirmado no site da Coperse.

Nesta edição, o Vestibular tem 21.684 candidatos concorrendo a 4.023 vagas de graduação.

Link para página com os gabaritos: https://vestibular.ufrgs.br/cv2025/gabaritos/

