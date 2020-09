Rio Grande do Sul Divulgados os nomes dos agraciados com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

nstituições de pesquisa, ensino, empresas e institutos realizaram 156 indicações para 12 categorias de premiação. (Foto: Divulgação/ Fapergs)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), divulgou na sexta (18) os nomes dos agraciados com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020, selecionados com a participação do comitê de assessores científicos e do comitê especial.

Serão agraciados pesquisadores destaques que fizeram uma carreira brilhante na pesquisa científica, contribuindo significativamente nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Engenharias; Ciências Humanas e Sociais; Física e Astronomia; Matemática, Estatística e Computação; e Química.

O certame também contempla categorias em nível de graduação e do ambiente empresarial, como Jovem Pesquisador, Startup Inovadora e Pesquisador na Indústria.

Como tema desta 10ª edição, a distinção reconhecerá uma pesquisa alusiva à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia definida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), “Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”.

Devido à pandemia, a solenidade de entrega dos prêmios não será presencial. Ocorrerá por transmissão em redes sociais.

Uma novidade para esta edição é a abertura do evento, que será realizada em 18 de outubro, visando unir as comemorações dos dez anos do Prêmio Pesquisador Gaúcho com a participação especial da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que está celebrando 70 anos.

Todas as transmissões ocorrerão às 18h, de 18 a 23 de outubro, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a realização de lives que terão a participação dos agraciados relatando suas trajetórias.

O evento também terá a participação dos Jovens Talentos Científicos Gaúchos, que reconhecerá estudantes gaúchos de escolas públicas que ganharam medalhas de ouro nas Olimpíadas Estudantis.

Selecionados:

Pesquisador Destaque

– Ciências Agrárias – Paulo Cesar de Faccio Carvalho (UFRGS)

– Ciências Biológicas – Mara Helena Hutz (UFRGS)

– Ciências da Saúde – Bernardo Lessa Horta (UFPel)

– Ciências Humanas e Sociais – Maria Emilia Camargo (UCS)

– Engenharia – Luiz Antonio de Almeida Pinto (FURG)

– Física e Astronomia – Paulo Pureur Neto (UFRGS)

– Matemática, Estatística e Computação – Ana Lucia Cetertich Bazzan (UFRGS)

– Química – João Henrique Zimnoch dos Santos (UFRGS)

Prêmio Especial

– “Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira” – Silvia Silva da Costa Botelho (Furg)

– Jovem Pesquisador – Omar Machado Entiauspe Neto (Furg)

– Startup Inovadora – Toth Tecnologia – (Eduardo Marckmann – PUCRS)

– Pesquisador na Indústria – Suélen Moresco – (Vipal Borrachas S.A.)

