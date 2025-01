Porto Alegre Divulgados os valores dos cartões do Programa Auxílio Material Escolar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Os valores do benefício variam entre R$ 124,04 e R$ 156,64

A Secretaria de Educação de Porto Alegre divulgou os valores dos cartões e as listas de sugestões de itens que poderão ser adquiridos pelos alunos da rede municipal de ensino por meio do Programa Auxílio Material Escolar. As quantias do benefício foram definidas com base em kits de materiais indicados pela pasta para cada nível de ensino.

Os valores dos kits foram apurados por meio de uma pesquisa de preços e variam entre R$ 124,04 (Berçários 1 e 2) e R$ 156,64 (Anos Finais – Ensino Fundamental). O Programa Auxílio Material Escolar é uma iniciativa da prefeitura que foi aprovada pela Câmara de Vereadores.

“Cada etapa escolar possui um kit diferente, elaborado pela nossa equipe pedagógica, que incluiu os itens necessários para o aluno estudar de forma adequada. Ainda assim, a lista é uma sugestão, as famílias têm liberdade na escolha dos itens, desde que comprem exclusivamente materiais escolares. Estamos trabalhando para que os cartões sejam distribuídos a todos os 67 mil alunos da rede municipal até antes do início do ano letivo”, explicou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

Tipos de cartões e valores disponibilizados em cada um

– Ed. Infantil (Berçários 1 e 2) – R$ 124,04

– Ed. Infantil (Maternal e Jardim) – R$ 153,88

– Ens. Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º) – R$ 139,44

– Ens. Fundamental Anos Iniciais (4º e 5º) – R$ 127,55

– Ens. Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) – R$ 156,64

– EJA, Ensinos Médio e Pós-Médio – R$ 136,07

2025-01-23