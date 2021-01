Brasil DJ pula a janela e foge após os fiscais fecharem festa com 200 pessoas em Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Cerca de 200 pessoas estavam na festa, segundo a prefeitura. (Foto: Prefeitura de Foz do Iguaçu/Divulgação)

Fiscais fecharam uma festa clandestina com pelo menos 200 pessoas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na madrugada do domingo (3). A prefeitura da cidade informou que o DJ da festa pulou uma janela e fugiu durante a fiscalização. Ele não foi localizado pela polícia. De acordo com a prefeitura, a ação foi feita para fiscalizar o cumprimento do toque recolher estadual.

Fiscais da prefeitura e membros da Guarda Municipal, Juizado de Menores e Polícia Militar (PM) foram até o local, onde encontraram jovens bebendo e fumando narguilé, de acordo com o município. A prefeitura disse que, com a chegada da equipe, muitos participantes da festa fugiram para o matagal, incluindo o DJ, que também era o promotor da festa.

Todos os participantes do evento foram identificados e vão receber uma multa no valor de R$ 2.612,40. Ainda segundo o município, o promotor do evento será multado em R$ 8,7 mil. O equipamento de som foi apreendido. Segundo a prefeitura, a chácara é uma propriedade particular e foi alugada. O proprietário do imóvel também será autuado.

Nos três primeiros dias do ano, Foz do Iguaçu registrou 351 novos casos positivos de coronavírus, totalizando 18.646 casos da doença no município. Desse total, 17.788 pessoas já foram recuperadas. Em relação ao número de óbitos, foram 11, cinco no primeiro dia, quatro no segundo dia e dois no terceiro dia.

Foram 137 casos confirmados no dia 1º de janeiro, outros 87 no dia 2 e mais 127 no dia 3. A cidade ainda tem 581 casos ativos da doença, dos quais 486 estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 95 pessoas estão internadas.

