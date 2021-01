Variedades Claudia Abreu fala sobre ser mãe de quatro: “Ninguém apostava”

3 de janeiro de 2021

Claudia Abreu com o marido e seus quatro filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 50 anos, completados no mês de outubro, Claudia Abreu é mãe de quatro filhos, frutos do seu longo casamento com o diretor José Henrique Fonseca. A mais velha delas, Maria Maud, já tem 19 anos. Em uma live com a amiga Naná Karabachian (“Nunca tinha feito uma”, admite ela), a atriz revelou que surpreendeu a todos pela grande família que construiu. “O bolão que ninguém apostava”, brinca.

Claudia conta que quis “curtir muito” antes de ser mãe a primeira vez, aos 31 anos. “Sempre gostei muito de viajar e de trabalhar. Eu não queria ter filho numa idade em que eu ficaria incomodada de ficar presa”. Mas quando veio a maternidade, ela descobriu seu propósito na vida. “Quando tive meus filhos, tive a compreensão do que realmente importa. Em certo momento, você acha que seu propósito é ser atriz, depois fazer o bem… É tudo isso, mas ser mãe é uma sensação muito forte do que eu vim fazer nessa vida. Entendi porque cada filho veio para mim e você começa a entender os encontros. Faz todo sentido para mim ter tido quatro filhos”, diz a atriz, também mãe de Felipa, de 13 anos, Joaquim, de 10 anos, e Pedro, de 9 anos.

