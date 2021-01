Variedades Ana Maria Braga volta a comandar o “Mais você” de sua casa

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A atração trará os melhores workshops do quadro “Super chef”. (Foto: Divulgação/Rede Globo)

O “Mais você” contará com uma programação especial no começo deste mês. Na primeira semana do ano, Ana Maria Braga volta a comandar o programa gravado diretamente de sua casa, mas dessa vez em Maresias, no litoral norte de São Paulo. A atração trará os melhores workshops do quadro “Super chef”, com chefs de cozinha renomados que passaram pelas últimas edições do “Mais você”.

Na segunda semana de janeiro, a novidade fica por conta da exibição de uma temporada inédita de “Jogo de panelas”, gravado antes da pandemia de coronavírus.

Apesar de a Globo não ter revelado o motivo da mudança de locação, recentemente um dos cinegrafistas do “Mais Você”, Antonelli, morreu de infarto fulminante, que pode ter sido provocado por sequelas da Covid-19.

Na terça-feira (29), a apresentadora lamentou a morte do profissional. “Nunca vamos esquecer dele. Já que não podemos estar lá com a família, desejamos a ele uma boa passagem”, disse Ana Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades