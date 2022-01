Esporte Djokovic é retido em aeroporto ao tentar entrar na Austrália

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Número 1 do tênis busca usar autorização de exceção para competir o Australian Open sem ter se vacinado contra a o coronavírus

Novak Djokovic foi retido no aeroporto de Tullamarine, em Melbourne, na Austrália. O número 1 do tênis tentou entrar no país nesta quarta-feira usando uma liberação especial do Australian Open por não ter se vacinado contra o coronavírus.

No entanto, o visto aplicado pelo sérvio não deu suporte à exceção de vacina por motivo médico. Segundo o pai do tenista, Srdjan Djokovic, seu filho aguarda por uma decisão final isolado em uma sala do aeroporto.

A autorização de exceção concedida a Djokovic gerou polêmica na Austrália. O primeiro ministro do país afirmou no início do dia que o sérvio teria de provar que não pode se vacinar contra a Covid-19 ao desembarcar em Melbourne.

Djokovic pousou na Austrália por volta de 23h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília). Ele foi interrogado por oficiais da Força de Fronteira Australiana. Segundo a imprensa australiana, há dúvida sobre a documentação do tenista para justificar a autorização de exceção para pessoas não vacinadas. Ministra dos esportes em exercício do estado de Victoria, Jaala Pulford confirmou que o governo local não vai dar apoio ao visto de Djokovic.

