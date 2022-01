Esporte Federação Gaúcha de Automobilismo escolhe novo presidente em 25 de janeiro

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











41ª edição das 12 Horas de Tarumã encerrou a temporada do automobilismo gaúcho em 2021. Foto: Divulgação 41ª edição das 12 Horas de Tarumã encerrou a temporada do automobilismo gaúcho em 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A escolha do novo presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) acontecerá no dia 25 de janeiro. A eleição será realizada em assembleia, definindo também dois vice-presidentes e cinco membros do Conselho Fiscal da entidade.

No momento, disputam as eleições três chapas: a do atual presidente, Carlos de Deus, a Renovação, liderada por Jorge Fleck, e a do vice-presidente da Federação, Arlindo Signor.

A Chapa Renovação é a única composta integralmente por membros que não participam da atual administração da entidade.

Uma liminar concedida no dia 29 de dezembro garantiu a inscrição da chapa Renovação. A decisão liminar foi proferida a partir do entendimento de que “não existe clareza no prazo estipulado para o registro das chapas de acordo com os editais que tratam do processo eleitoral na instituição e foram divulgados nos dias 2, 3 e 6 de dezembro, entre outras questões”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte