Esporte Djokovic vence Alcaraz e vai à final de Roland Garros

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, Djokovic pode reassumir a liderança do ranking mundial se, no domingo (11), se sagrar campeão do torneio. Foto: Reprodução Com o resultado, Djokovic pode reassumir a liderança do ranking mundial se, no domingo (11), se sagrar campeão do torneio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando saiu o sorteio da chave masculina de Roland Garros, há duas semanas, todos olharam e já imaginaram a semifinal entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Os dois avançaram com certa tranquilidade na chave até se encontrarem nesta sexta-feira (9) na quadra central de Roland Garros. Melhor para Novak Djojovic, que venceu por 3 a 1, parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1, em partida marcada pelas fortes câimbras do espanhol a partir do terceiro set.

Alcaraz sentiu câimbras no início do terceiro set, chegou a entregar o game praticamente sem jogar para o sérvio. Em uma leitura labial, deu para perceber que o espanhol estava reclamando de dores em todos os lugares. O jogo seguiu, mas claramente com Alcaraz sem condições. Após os dois primeiros sets, a partida já durava 2h10min, os dois sets finais, somados, ficaram em pouco mais de uma hora e com uma série de interrupções.

Com o resultado, Djokovic pode reassumir a liderança do ranking mundial se, no domingo (11), se sagrar campeão do torneio contra o vencedor da outra semi, Casper Ruud e Alexander Zverev. O título ainda faria o sérvio chegar a 23 títulos e se isolar como o maior vencedor de Grand Slam entre os homens da história.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/djokovic-vence-alcaraz-e-vai-a-final-de-roland-garros/

Djokovic vence Alcaraz e vai à final de Roland Garros

2023-06-09