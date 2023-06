Esporte Sergio Rico, goleiro do PSG, volta a entrar em coma; estado é grave

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogador espanhol sofreu acidente de cavalo quando estava de folga na Espanha Foto: Reprodução/Instagram Jogador espanhol sofreu acidente de cavalo quando estava de folga na Espanha (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O goleiro Sergio Rico, de 29 anos, do Paris Saint-Germain (PSG), foi sedado novamente e continua em estado grave. O espanhol, que havia apresentado melhoras nos últimos dias, voltou a ser colocado em estado de coma, segundo comunicado do Hospital Universitário Virgen del Rocio, de Sevilha.

Sergio Rico está internado desde o dia 28 de maio, quando sofreu um traumatismo cranioencefálico em um acidente com um cavalo.

Os médicos, responsáveis por seus cuidados, resolveram tirá-lo da sedação para averiguar a reação do goleiro com o tratamento. No entanto, ressaltaram o estado do espanhol e optaram por colocá-lo em coma novamente.

“Sergio Rico está sedado novamente e permanece em estado grave, internado na Unidade de Cuidados Intensivos. Os especialistas de medicina intensiva continuam monitorando e à espera de uma evolução”, diz o comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/sergio-rico-goleiro-do-psg-volta-a-entrar-em-coma-estado-e-grave/

Sergio Rico, goleiro do PSG, volta a entrar em coma; estado é grave

2023-06-09