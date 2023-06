O Inter tem mais um desfalque para a partida contra o Vasco da Gama. Carlos de Pena teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado dos gramados por um período entre três e quatro semanas.

O uruguaio sentiu o problema durante a partida do Colorado, pela Libertadores, onde terminou empatado em 1 a 1 com o Nacional. De Pena precisou ser substituído por Gustavo Campanharo no Parque Central.

O camisa 14 é mais uma baixa no meio-campo do clube gaúcho. Mauricio está se recuperando de luxação no ombro direito, enquanto Johnny viajou para defender a seleção dos Estados Unidos.