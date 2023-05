Porto Alegre Dmae afirma que a qualidade da água está normalizada em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 13 de maio de 2023

Após relatos de forte gosto e odor, Dmae intensificou o tratamento da água captada no Guaíba Foto: Divulgação Após relatos de forte gosto e odor, Dmae intensificou o tratamento da água captada no Guaíba. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após diversas reclamações de forte gosto e odor na água que chega às casas dos porto-alegrenses, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) afirmou que a situação está normalizada.

O órgão informou que, conforme dados do sistema 156 da prefeitura, os contatos referentes a alterações na água diminuíram. Segundo a autarquia municipal, na última segunda-feira (8), foram registrados 55 contatos pelo 156. Na quarta-feira (10), o número estava em 11 e, na sexta-feira (12), houve dois atendimentos.

“Nosso radar de monitoramento é feito via canais de atendimento ao cliente. Por isso, sempre reforçamos que o consumidor tem que acionar o Dmae em qualquer evento adverso, para que possamos agir com rapidez e minimizar os impactos”, disse o diretor-geral do departamento, Maurício Loss.

Neste sábado (13), moradores das zonas Norte e Sul da Capital relataram ao Portal O Sul que a água permanece com gosto e cheiros alterados. Essa situação provocou um grande aumento do consumo de água mineral nos últimos dias, o que pesa no bolso dos consumidores.

De acordo com o Dmae, “após diversas análises feitas na água, não foi constatada floração de algas no manancial próximo aos pontos de captação, confirmando a hipótese da chuva ter carreado os sedimentos que estavam nos leitos dos afluentes do lago Guaíba e contribuindo para a alteração do gosto e odor da água”. Conforme o órgão, as alterações não causam riscos à saúde.

“Seguimos dosando o dióxido de cloro em 0,7 ppm, durante 24 horas por dia, desde a pré-oxidação até o final do tratamento, para garantir a qualidade da água entregue aos porto-alegrenses. Acreditamos que com o tempo seco, sem chuva, foi possível essa diminuição no número de reclamações e também na melhora na água”, completou o diretor-geral do departamento.

