Porto Alegre Dmae inicia recadastramento e pesquisa de perfil de consumo da população de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia nesta terça-feira (3), o recadastramento dos clientes de Porto Alegre, com o objetivo de conhecer o perfil de utilização de água pelo consumidor. O primeiro bairro a receber a ação será o Jardim Botânico, logo após, as visitas e vistorias ocorrem nos bairros Petrópolis, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora e Santana, que fazem parte deste primeiro grupo.

Esta será a primeira pesquisa realizada pelo Dmae para conhecer os hábitos de consumo de água na Capital. Serão visitadas todas as 328 mil ligações de água que existem em Porto Alegre.

“Esta pesquisa ajuda o Dmae a conhecer melhor seus usuários e é muito importante, pois tivemos uma grande migração de pessoas dentro da própria cidade com o crescimento acentuado, por exemplo, da Zona Sul. Também com a troca de hidrômetros, assegura o funcionamento adequado, garantindo que a conta que chegará na sua casa estará com os valores corretos”, explica o diretor.

A empresa executora foi contratada mediante licitação para realizar o recadastramento dos usuários e também a substituição de medidores que não apresentem um funcionamento regular. Após a conclusão da análise, a empresa contratada terá um prazo de 60 dias para a substituição dos hidrômetros. O prazo de execução do contrato é de cinco anos.

Reconhecimento

Os cadastradores comparecerão uniformizados, com a identificação da empresa Acquatec Sul e do Dmae, e farão perguntas básicas referente à residência e aos moradores, como o número de pessoas, confirmação da categoria do imóvel, número de economias, a metragem do local, além de outros dados relevantes para o estudo.

