Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Uruguaio é o maior artilheiro da história da seleção de seu país, com 68 gols em 137 jogos. Foto: Divulgação/Grêmio Uruguaio é o maior artilheiro da história da seleção de seu país, com 68 gols em 137 jogos. (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Após a contratação, o Grêmio divulgou no domingo (1°) quando será a apresentação do centroavante. Os torcedores poderão ver o craque de perto, na quarta-feira (4), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

“El Pistolero” foi anunciado no sábado (31) e desembarca na capital gaúcha nesta terça-feira (3). A princípio, participará normalmente da pré-temporada. O camisa 9 disputou a Copa do Mundo em novembro e posteriormente manteve a forma com trabalhos físicos no Uruguai.

O vice de futebol Paulo Caleffi confirmou que a estreia do jogador será diante do torcedor e pode acontecer na partida contra o São Luiz, na Arena, válido pela Recopa Gaúcha.

Suárez tem 35 anos, é o maior artilheiro da história da seleção do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Em 2022, marcou oito vezes pelo Nacional, cinco pelo Atlético de Madrid e três pela seleção.

