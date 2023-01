Grêmio Suárez é anunciado pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Após muita negociação, uruguaio está confirmado e atuará pelo Tricolor. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após muita especulação, o Grêmio anunciou neste sábado (31), a contratação do centroavante Luis Suárez. No último dia do ano, Suárez realizou exames médicos em Montevidéu e foi anunciado pelo clube gaúcho. O jogador chega com um contrato de duas temporadas.

Durante a tarde de sexta-feira (30), os torcedores gremistas acompanharam por sites de monitoramento o avião da cúpula gremista indo até o Uruguai. Neste sábado, o jogador publicou uma mensagem em suas redes sociais se despedindo da torcida o Nacional-URU.

Veja na integra a mensagem

Fue lindo mientras duró ♥️ Último día del año, último día como jugador de @Nacional. Gracias por el cariño! 🥹 pic.twitter.com/OALAlkznPj — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 31, 2022

Ficha técnica

Nome: Luis Alberto Suárez Diaz

Posição: Centroavante

Apelido: “Luisito”, “El Pistolero”

Nascimento/Idade: 24/01/1987 (35 anos)

Clubes Anteriores: Nacional-URU (2005-2007), FC Groningen-HOL (2007), Ajax-HOL (2007-2010), Liverpool-ING (2011-2014), Barcelona-ESP (2014-2020), Atlético de Madrid-ESP (Desde 2020)

Principais Títulos: Campeonato Uruguaio 2004/2005 e 2005/2006 (Nacional), Campeonato Holandês 2010/2011 (Ajax), Campeonato Espanhol 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, Copa do Rei da Espanha 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, Liga dos Campeões da UEFA 2014/2015, Supercopa da Europa 2015, Mundial de Clubes 2015 (Barcelona), Copa América 2011 (Seleção Uruguaia)

Participação em Copa do Mundo: Sim (2010, 2014 e 2018)

