Últimas Metas? Saiba como cumprir as promessas para 2023

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Especialistas dão dicas de como criar uma lista com objetivos possíveis Foto: Joel Vargas/PMPA Especialistas dão dicas de como criar uma lista com objetivos possíveis (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o início de um novo ano, é comum que as pessoas fiquem mais introspectivas, comecem a reavaliar seus sonhos e a traçar novos objetivos. Há quem queira ingressar no ensino superior, fazer uma viagem em família, praticar algum esporte ou conquistar o emprego dos sonhos. É quase como se definir metas fosse uma tradição de fim de ano.

O problema acontece quando esses objetivos são motivo de frustração por não serem realizados. De acordo com o levantamento, coordenado por pesquisadores de universidades do Reino Unido e da Austrália, 64% das pessoas abandonam as resoluções de ano novo em menos de um mês. Outros 54% costumam carregar as metas não realizadas do ano anterior para o ano seguinte.

No entanto, para Daniel Kupermann, psicanalista e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), o mais importante não é alcançar as metas, mas manter a capacidade de sonhar e traçar caminhos para realizar esses sonhos.

“Não conseguir definir metas é um sinal de impotência”, diz o especialista. Ele defende que investir energia em projeções futuras é o que tira os indivíduos da condição de inércia e os coloca em movimento. O melhor caminho para evitar esse sentimento é criar uma lista com metas realistas e possíveis de serem alcançadas.

Defina suas prioridades

Com a primeira versão da lista de metas em mãos, é hora de priorizar o que faz sentido para o ano em específico. Se em 2023 você decidir que sua área de foco é saúde, é provável que, entre aprender um novo idioma e praticar exercícios físicos todos os dias, a segunda opção tenha uma prioridade maior na sua lista de metas.

Outra forma de priorizar é pensar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazos, que costumam levar mais tempo do que 12 meses para serem realizados. Se seu maior objetivo é comprar um apartamento em poucos anos, pode ser interessante avaliar o que pode ser feito no ano atual para alcançar esse objetivo mais para frente. Isso pode te ajudar a direcionar esforços e saber, no meio de tantos objetivos traçados, quais têm uma prioridade maior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas