Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Transporte público terá reforço para evento de Réveillon da Orla do Gasômetro Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), estará com efetivo no entorno do local em que irá ocorrer a festa de Réveillon dos 250 anos na Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. O objetivo é orientar o trânsito nos pontos em que há necessidade de bloqueio para garantir a segurança viária.

A partir das 15h deste sábado (31), haverá bloqueio na avenida Mauá a partir da rua Bento Martins e na Loureiro da Silva em frente à Câmara de Vereadores com desvio para a General Vasco Alves. A área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, com a Rótula das Cuias, que aos finais de semana é aberta às 19h, seguirá fechada até o fim da festa.

No transporte, haverá reforço nas linhas da madrugada M98, M10, M21, M31, C5, a fim de reduzir o intervalo entre as viagens. Além disso, foi feita uma extensão no itinerário para ofertar as linhas mais próximas da saída do evento, fazendo com que as pessoas desloquem uma menor distância.

As linhas M98 e M10, no sentido Centro/Bairro, terão ponto de parada no Colégio Parobé. Já M21 e M31, que iriam até o Terminal Parobé, poderão ser acessadas no ponto de ônibus na avenida Mauá com a Bento Martins.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Para o uso de táxis e carros de aplicativo, os pontos de embarque e desembarque são a avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal, e na avenida Mauá com Bento Martins.

