Mundo Loteria dos Estados Unidos pagará R$ 4,1 bilhões no primeiro sorteio de 2023

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conforme estatísticos, as chances do apostador é de uma em 302,6 milhões. Foto: Reprodução Conforme estatísticos, as chances do apostador é de uma em 302,6 milhões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro sorteio da Mega Millions, a maior loteria dos Estados Unidos, do ano-novo será um dos maiores da história, pois ninguém ganhou o jackpot estimado de US$ 685 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) na noite de sexta-feira (30). O prêmio principal aumentou para US$ 785 milhões (R$ 4,1 bilhões) e o próximo sorteio está marcado para a noite da próxima terça-feira (3). O prêmio ainda pode aumentar até lá. Já são 22 sorteios consecutivos sem um vencedor.

Os números sorteados na sexta-feira foram: 1, 3, 6, 44, 51 e Mega Ball 7 de ouro.

Conforme estatísticos, as chances do apostador é de uma em 302,6 milhões.

O maior prêmio estimado vai ser pago para o vencedor que escolher a forma de anuidade, com cheques anuais ao longo dos próximos 29 anos. No entanto, quase todos os vencedores optam por dinheiro – o valor para o próximo sorteio para essa modalidade está estimado em US$ 395 milhões (R$ 2,8 bilhões).

O primeiro jackpot de 2023 vai ser maior desde do prêmio de US$ 2,04 bilhões (R$ 10,7 bilhões) da Powerball, sorteado em 8 de novembro na Califórnia. O vencedor ainda não apareceu para receber a bolada.

“Em apenas três ocasiões anteriores, o jackpot da Mega Millions ultrapassou US$ 700 milhões”, disse a Mega Millions por meio de um comunicado.

A Mega Millions é jogada em 45 Estados, bem como em Washington DC e nas Ilhas Virgens Americanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo