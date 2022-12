Inter Ferroviária acerta com lateral-direito Heitor; jogador foi emprestado pelo Inter

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Heitor estava no futebol belga, chega por empréstimo e já está treinando com o elenco Foto: Jonatan Dutra/Divulgação/Ferroviária SAF Heitor estava no futebol belga, chega por empréstimo e já está treinando com o elenco (Foto: Jonatan Dutra/Divulgação/Ferroviária SAF) Foto: Jonatan Dutra/Divulgação/Ferroviária SAF

O lateral-direito Heitor foi anunciado nesta quinta-feira (29) na Ferroviária. O jogador vem por empréstimo do Inter e jogou na última temporada pelo Cercle Brugge-BEL. O lateral já realizou exames médicos e está integrado ao elenco.

Heitor tem 22 anos e é natural de Pelotas. Foi revelado pelo Inter, o reforço tem passagem pelo time principal da equipe Colorada e do time belga.

O garoto de 22 anos trocou o estádio Beira-Rio pela Europa em julho de 2022. Na época, ficou definido que atuaria no Cercle Brugge por um ano, com opção de compra definida ao término do contrato. Mas o jogador acabou não tendo sequência no clube belga. O lateral entrou em campo em apenas sete oportunidades.

Revelado pelo Inter, Heitor estreou em 2019 e participou de 90 partidas pelo Inter. Fez dois gols e deu oito assistências. Contrato com o Colorado vai até a temporada de 2024.

