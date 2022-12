Grêmio Após reunião, Suárez fica mais perto de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Durante toda sexta-feira (30), rumores que o negócio poderia cair e deixou os torcedores gremistas nervosos nas redes sociais Foto: Divulgação/Nacional Durante toda sexta-feira (30), rumores que o negócio poderia cair e deixou os torcedores gremistas nervosos nas redes sociais (Foto: Divulgação/Nacional) Foto: Divulgação/Nacional

Durante a tarde de sexta-feira (30), os torcedores gremistas acompanharam por sites de monitoramento o avião da cúpula gremista indo até o Uruguai. A reunião foi para tentar reverter a negociação que estava tomando um caminho negativo.

Neste sábado (31), no último dia do ano, a informação que se tem é positiva. Grêmio ainda não anunciou o Suárez, mas estão tratando dos detalhes finais para que o contrato seja assinado e possa ser anunciado pelo Tricolor.

A reunião foi comandada pelo vice de futebol do clube gaúcho, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol Antônio Brum, juntamente com o próprio atacante uruguaio. A negociação estava travada por conta de dois detalhes: pequena diferença financeira e a exclusividade do uso de imagem do jogador no Brasil.

Suárez deve passar por exames médicos no Uruguai antes de assinar contrato por dois anos com o clube gaúcho, até o final de 2024.

