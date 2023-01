Mundo Presidentes do Brasil lamentam a morte de Bento XVI

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Atual presidente eleito, Lula se encontrou com Joseph Ratzinger, já Bento XVI, durante seu segundo mandato, em 2007 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Atual presidente eleito, Lula se encontrou com Joseph Ratzinger, já Bento XVI, durante seu segundo mandato, em 2007. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou neste sábado (31) a morte do Papa Emérito Bento XVI. Em uma rede social, Bolsonaro afirmou que o alemão deixa um “legado imenso” para a igreja.

“Papa Bento XVI. Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI. Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade”, publicou o presidente.

Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou neste sábado (31) a morte do papa emérito Bento XVI. Em uma rede social, o petista disse ter recebido “com tristeza” a notícia do falecimento do religioso e relembrou encontro em 2007.

Lula também destacou o que chamou de “compromisso” do papa com a fé e os ensinamentos cristãos.

“Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre”, afirmou Lula no Twitter.

Morte

O alemão Joseph Ratzinger faleceu neste sábado, aos 95 anos. Primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos, Bento XVI viu sua saúde se debilitar nos últimos anos.

