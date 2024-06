Porto Alegre Dmae reabre três postos de atendimento presencial

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Unidades de atendimento estão localizadas nas avenidas Assis Brasil, Cristiano Fischer e Wenceslau Escobar. (Foto: PMPA/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Voltaram a funcionar nessa segunda-feira (3), em Porto Alegre, três postos de atendimento presencial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Eles estão localizados nos seguintes endereços:

* Zona Leste: Avenida Cristiano Fischer, 2.402, Partenon. Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30 às 16h30.

* Tudo Fácil Zona Norte: Shopping Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor. Segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Sábados, das 10h às 14h.

* Tudo Fácil Zona Sul: Avenida Wenceslau Escobar, 2666, no bairro Tristeza. Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Conta de água

Em virtude da enchente que ocorreu em Porto Alegre, o Dmae emite, desde 13 de maio, contas de água dentro das regras do acordo emergencial da tarifa realizado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS). Como a cobrança de água e esgoto é gerada após o consumo, as contas de maio são referentes ao mês de abril. As de junho serão referentes a maio e assim por diante.

Usuários com benefício da tarifa social cadastrados no Bolsa Família têm isenção por seis meses de todas as tarifas de maio a outubro. Usuários de categorias não sociais e com moradia em áreas alagadas têm isenção por dois meses, de maio e junho.

Para usuários de categorias não sociais, com moradia em áreas não alagadas mas com desabastecimento prolongado de água, é realizada medição pelo consumo apurado nos hidrômetros, limitado à média do ramal. Essa medição é vantajosa para quem teve desabastecimento prolongado, visto que a medição por média considera o consumo dos últimos seis meses. Se o consumo medido for maior que a média, cobra-se a média.

O enquadramento dos usuários nas modalidades será feito automaticamente pelo Departamento, mas caso o cliente fique em dúvida poderá esclarecê-la enviando mensagem ao e-mail dmae@dmae.prefpoa.com.br. A mensagem deverá conter, além do resumo da demanda, uma conta anexada.

O prazo para resposta é de 15 dias, podendo estender-se em casos pontuais, de acordo com a demanda. Não haverá corte pelas contas de abril e maio, e não é necessário enviar mais de uma mensagem sobre o mesmo ramal.

Sarandi

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) concluíram os serviços de recomposição de três pontos do dique do Sarandi, em trecho da Vila Nova Brasília, na Zona Norte. Os trabalhos começaram na última terça-feira (28).

Foram colocadas pedras de rachão para impedir que a água do arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido como arroio Sarandi, extravasasse pela estrutura do dique, que é de argila e tem a finalidade de fazer a proteção da região das cheias do rio Gravataí.

Pelo menos 37 casas, que estavam desabitadas em razão da enchente e que foram construídas irregularmente em cima do dique, tiveram de ser removidas para o trabalho. A prefeitura de Porto Alegre garantiu o pagamento de Bônus-Moradia para famílias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dmae-reabre-tres-postos-de-atendimento-presencial/

Dmae reabre três postos de atendimento presencial

2024-06-03