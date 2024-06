Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre recebe moradores do bairro Sarandi, que muito sofrem com as enchentes

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Para Sebastião Melo, a linha direta entre prefeito, secretariado e moradores é fundamental para encaminhamento das soluções emergenciais. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se reuniu, nessa segunda-feira (3), com lideranças comunitárias do bairro Sarandi para ouvir as demandas emergenciais e apresentar as medidas para retirada de água na região, uma das mais afetadas pela cheia do Guaíba.

A Casa de Bombas 9 já está em funcionamento e o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalha na reativação da casa de bombas 10, ainda submersa. Mais duas bombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) serão instaladas para auxiliar no escoamento para o Rio Gravataí.

Nesta terça (4), a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) começa o trabalho de recomposição de mais um ponto do Dique do Sarandi, na área da Vila Minuano, por onde passa o Arroio Passo das Pedras. A expectativa é que o serviço aconteça nos próximos três dias.

De acordo com Melo, a linha direta entre prefeito, secretariado e moradores é fundamental para encaminhamento das soluções emergenciais. “Também vamos instalar postos avançados da prefeitura na Vila Farrapos, Humaitá e 4º Distrito para que os moradores tenham acesso aos serviços essenciais de forma mais rápida”, afirma.

O cadastramento de atingidos pela enchente para o benefício do Auxílio Reconstrução também foi pauta do encontro. A prefeitura já encaminhou mais de 65 mil cadastros – destes 61.290 já estão aptos a receber o benefício. Os habilitados devem acessar o site do governo federal para validar informações.

Além do prefeito Sebastião Melo, participaram os secretários municipais de Habitação, Simone Somensi, da Fazenda, Rodrigo Fantinel, de Serviços Urbanos, Assis Arrojo, e diretores do Dmae, Maurício Loss e Darcy Nunes dos Santos.

Dique

No último sábado (1º), a prefeitura concluiu a manutenção de três pontos do dique do Sarandi, em trecho da Vila Nova Brasília, na Zona Norte.

Foram colocadas pedras de rachão para impedir que a água do arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido como arroio Sarandi, extravasasse pela estrutura do dique, que é de argila e tem a finalidade de fazer a proteção da região das cheias do rio Gravataí.

Pelo menos 37 casas, que estavam desabitadas em razão da enchente e que foram construídas irregularmente em cima do dique, tiveram de ser removidas para o trabalho. A prefeitura de Porto Alegre garantiu o pagamento de Bônus-Moradia para famílias.

2024-06-03