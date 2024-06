Porto Alegre Após voltar a transbordar e causar alagamentos, nível do Guaíba recua rapidamente

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Guaíba abaixo da cota de transbordamento de 3 metros, o piso do Cais Mauá, no final da tarde dessa segunda (3). (Foto: Fernando Oliveira/Divulgação/MetSul Meteorologia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Porto Alegre, o nível do Guaíba seguia baixando no começo da noite dessa segunda-feira (3) após ter excedido, na madrugada, a cota de transbordamento de 3 metros no Cais Central, da Avenida Mauá, no Centro Histórico, como efeito do forte vento Sul no início do dia. As informações são da MetSul Meteorologia. Com a subida água, algumas regiões de Porto Alegre voltaram a ficar alagadas.

Entre meia-noite, quando começou a subir, e 7h da manhã, quando houve o pico do repique em 3,16 metros no cais, o Guaíba subiu 43 centímetros em apenas sete horas, chegando a subir 10 centímetros por hora no começo da madrugada, no auge do vento. No fim da tarde, o nível já havia recuado 25 centímetros em relação ao pico do repique do amanhecer e caía abaixo da cota de 3 metros no Cais.

Ao mesmo tempo, a frente fria que avançou pelo Estado nessa segunda, como previsto, não causou volumes altos de chuva. Na rede do Instituto Nacional de Meteorologia, os mais altos volumes pouco excederam os 20 mm (casos de Teutônia e Rio Pardo com 21 mm). No Sul de Porto Alegre, a precipitação somou 17 mm.

Significativo mesmo foi o tombo da temperatura. Várias cidades tiveram uma tarde de segunda com marcas 15ºC menores que na mesma hora no domingo (2), que chegou a registrar 30ºC no Noroeste. A massa de ar frio trouxe temperatura baixa desde a madrugada e o frio seguiu à tarde em diversas cidades.

A temperatura na rede do Instituto Nacional de Meteorologia às 15h era de 7ºC em Cambará do Sul; 7,2ºC em Canela; 7,6ºC em Caxias do Sul; 9,1ºC em Soledade; 10,9ºC em Canguçu; 11,8ºC em Campo Bom; e 13,3ºC em Porto Alegre (Jardim Botânico).

Mas há mais boas notícias na previsão do tempo. O sol aparece com nuvens nesta terça (4) no Rio Grande do Sul, mas algumas áreas do Estado devem ter momentos de maior nebulosidade.

Uma massa de ar frio cobre o território gaúcho e traz bastante frio em todas as localidades. Pode gear em pontos da Serra do Sudeste, Campanha, Planalto e Campos de Cima da Serra. Mínimas ao redor de 0ºC ou pouco negativas nos Aparados. Na Campanha e na Serra do Sudeste, amanhecer com 1ºC a 3ºC. A tarde, por sua vez, será amena. Porto Alegre terá sol e nuvens com temperatura de 7ºC a 19ºC.

As boas notícias prosseguem. Todos os modelos numéricos analisados pela MetSul indicam muito pouca chuva no Rio Grande do Sul até a metade deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-voltar-a-transbordar-e-causar-alagamentos-nivel-do-guaiba-recua-rapidamente/

Após voltar a transbordar e causar alagamentos, nível do Guaíba recua rapidamente

2024-06-03