Dmae realiza testes de fechamento de comportas do muro da Mauá, no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

O muro da Mauá foi construído no início dos anos 1970 Foto: Divulgação/PMPA O muro da Mauá foi construído no início dos anos 1970. (Foto: Divulgação Dmae/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realizou testes de fechamento das comportas do Sistema de Proteção Contra Inundações de Porto Alegre.

Foram testados os portões 7, perto da rua Coronel Vicente, junto ao muro da Mauá, e 11, próximo à estação São Pedro da Trensurb, na Castelo Branco. O acionamento hidráulico das estruturas ocorreu no sábado (18), com o auxílio de um caminhão e de um motor que é instalado apenas quando há a necessidade de fechar ou abrir as comportas.

O teste faz parte das ações de reforma dos portões do Sistema de Proteção Contra Inundações, que iniciou em janeiro.

No fim de semana, técnicos também realizaram a manutenção dos trilhos dos portões 11 e 9, perto da rua Câncio Gomes, e do portão 14, perto do DC Navegantes. A reforma do portão 10, que fica dentro do Cais Mauá, está com 95% dos trabalhos concluídos. Até o momento, foram finalizados os serviços nos portões 5, 6 e 7, no Muro da Mauá.

Doze dos 14 portões que compõem o sistema passarão por reparos neste primeiro semestre. O Dmae é o responsável pela execução da reforma com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. As intervenções, realizadas pela empresa Bombas Sinos ao custo de R$ 416 mil, contemplam pintura, lixação, lubrificação, limpeza do entorno, construção de contrapiso e reforma dos trilhos.

Muro da Mauá

Construído no início dos anos 1970, o muro da Mauá possui 2.647 metros de comprimento. A sua parte visível acima do solo, em concreto armado, tem 3 metros de altura. Situado às margens do Guaíba, faz parte do Sistema de Proteção Contra Inundações.

