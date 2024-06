Porto Alegre Dmae retoma operação da estação de água das Ilhas, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Sebastião Melo esteve no bairro Arquipélago neste sábado Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo esteve no bairro Arquipélago. (Foto: PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) retomou a produção na ETA (Estação de Tratamento de Água) Ilha da Pintada na manhã desse sábado (8), em Porto Alegre.

A força-tarefa começou os trabalhos de limpeza, recuperação e substituição de equipamentos no início dessa semana após a baixa do Guaíba na região. Com a retomada da operação, o abastecimento da região é gradual e pode levar mais tempo nas áreas mais afastadas da rede.

O prefeito Sebastião Melo, que esteve no bairro na última sexta (7), para uma vistoria e conversa com moradores, retornou nesta manhã. Na visita que fez ao bairro Arquipélago na sexta, Melo já havia determinado a ampliação no número de caminhões-pipa e o reforço nos trabalhos para que a ETA das Ilhas voltasse a funcionar o quanto antes.

“Após intensa força-tarefa do Dmae foi possível restabelecer o funcionamento da ETA das Ilhas. Algumas casas já estão sendo abastecidas, mas em outras pode ser que demore um pouco mais devido a fugas de água e dificuldades na rede’’ – Prefeito Sebastião Melo.

A Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Ilhas, que faz a distribuição da água, foi religada à tarde, e o abastecimento na Ilha da Pintada era esperado para entre a noite desse sábado ou a madrugada deste domingo (9). O abastecimento das ilhas do Pavão, das Flores e dos Marinheiros começa na sequência, possivelmente ao longo do dia.

É possível que sejam constatadas fugas de água em alguns pontos da rede, o que pode impactar no restabelecimento do sistema de distribuição nos próximos dias. Desligada no início de maio porque ficou completamente alagada na enchente, a ETA Ilha da Pintada abastece as ilhas da Pintada, do Pavão, das Flores e dos Marinheiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dmae-retoma-operacao-da-estacao-de-agua-das-ilhas-em-porto-alegre/

Dmae retoma operação da estação de água das Ilhas, em Porto Alegre

2024-06-08