Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Programação terá várias atividades até 28 de outubro Foto: Pedro Piegas/PMPA

A terceira edição da Semana Lixo Zero do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) se inicia neste domingo (22), e segue até o próximo sábado (28). A iniciativa foi incluída no calendário de eventos de Porto Alegre por meio da Lei 12.849, de 20 de julho de 2021. As atividades podem sofrer alterações em caso de mau tempo.

A programação busca envolver a sociedade civil organizada, prefeitura, iniciativa privada, escolas, universidades e população. Também pretende propor soluções para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos, além de ações educativas como palestras, fóruns, seminários e incentivar o consumo consciente.

Um dos principais objetivos da Semana Lixo Zero na capital gaúcha é a adoção e implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, a Semana Lixo Zero é uma oportunidade de promover ações sustentáveis na cidade, buscando a sensibilização sobre o tema dos resíduos sólidos.

“Vamos disseminar conhecimentos sobre o ciclo de vida do lixo, o que descartar nos contêineres, reutilização de paletes para a produção das floreiras dos plantios sustentáveis e o descarte correto de eletrônicos”, diz.

Mais informações no site da prefeitura de Porto Alegre.

