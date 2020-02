Porto Alegre DMLU promove operação de limpeza na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Serviço deve continuar pelos próximos dias Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA Serviço deve continuar pelos próximos dias Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), órgão que integra a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), iniciou neste sábado (08), uma operação especial para a limpeza da orla do Guaíba. O serviço teve início às 8h, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, com as equipes da Seção Centro do DMLU, e deve continuar pelos próximos dias.

A necessidade do mutirão ocorre devido ao recuo do Lago Guaíba, onde os resíduos acumulados estão expostos na região central de Porto Alegre. A ação contará com 20 garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e um caminhão truck. Os materiais recolhidos serão encaminhados para o aterro sanitário, localizado em Minas do Leão, cerca de 100km da Capital.

“Em todo verão, quando o nível do Guaíba recua, fica exposta essa enorme quantidade de lixo. E é importante ressaltar que este lixo não chega aqui por acaso. Chega pelas mãos de pessoas que não se preocupam com o meio ambiente e com a nossa cidade e descartam irregularmente os resíduos, desde as redes pluviais nas ruas, que chegam aos cursos de água, bem como nas próprias margens dos arroios e do nosso manancial”, afirma o secretário Ramiro Rosário.

Conforme o diretor-geral do DMLU, René Machado de Souza, todos os dias as equipes fazem a limpeza das margens do Guaíba e removem toneladas de resíduos. Mas, em razão do nível das águas estar mais baixo, o volume de resíduos, antes escondidos pela água, ficam aparentes. “Esses momentos de estiagem mostram o descaso da população com o Lago Guaíba. E, assim, o DMLU atua a fim de minimizar os efeitos do descarte indevido’’, ressaltou.

A limpeza da orla é feita rotineiramente pelas equipes do DMLU, que atuam no local de segunda-feira a sábado, com um efetivo de cerca de 30 operários no total, divididos entre as regiões Centro, Sul e Extremo-Sul da Capital.

