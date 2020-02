Brasil Aviões que trazem brasileiros da China deixam poloneses e chinês em Varsóvia

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Aeronaves chegam no Brasil na madrugada deste domingo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As aeronaves brasileiras que estão voltando de Wuhan, epicentro do coronavírus na China, fizeram uma breve parada em Varsóvia (Polônia) neste sábado (08) para deixar alguns estrangeiros que pegaram carona nos aviões da Força Aérea enviados para buscar 34 brasileiros.

Na escala, quatro poloneses e um chinês desembarcaram. Antes de chegarem em Anápolis, no Estado de Goiás, as aeronaves ainda fazem escalas em Las Palmas (Espanha) e Fortaleza (CE).

Em Anápolis, os brasileiros serão enviados para o Hotel de Trânsito da Aeronáutica, onde ficarão em quarentena por 18 dias. Somando tripulantes e equipe médica, o número total de pessoas no hotel pode subir para 58. A inclusão na quarentena dependerá do grau de contato com o grupo na viagem.

A previsão é de que as duas aeronaves que trazem os repatriados cheguem a Anápolis às 3h deste domingo (09), segundo o Ministério da Defesa. Ao desembarcarem, todos devem passar por nova avaliação médica e ter amostras respiratórias coletadas para exames capazes de verificar se houve infecção pelo vírus, ainda que sem sintomas da doença.

