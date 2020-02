Porto Alegre Sistema de Proteção Contra Inundações em Porto Alegre é reformado

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Dos 14 portões que compõem o sistema, 12 passarão por obras de reparos. Foto: Maria de Lourdes Wolff/PMPA Dos 14 portões que compõem o sistema, 12 passarão por obras de reparos. (Foto: Maria de Lourdes Wolff/PMPA) Foto: Maria de Lourdes Wolff/PMPA

As comportas e os portões do Sistema de Proteção Contra Inundações, às margens do Guaíba, em Porto Alegre, começaram a ser reformados. Neste fim de semana, iniciaram os serviços na avenida Castelo Branco, perto do shopping DC Navegantes.

Desde 2019, vem sendo realizado um estudo sobre o muro da avenida Mauá. Um grupo de trabalho será nomeado e terá dez dias úteis para apresentar ao prefeito Nelson Marchezan Júnior as alternativas viáveis, técnica e economicamente, para que o sistema tenha a segurança garantida.

Dos 14 portões que compõem o Sistema de Proteção Contra Inundações, 12 passarão por reparos, como limpeza geral do entorno, pintura, lubrificação, raspagem de pontos oxidados e substituição de partes não recuperáveis.

Os serviços começaram em 20 de janeiro. Três equipamentos no muro da Mauá já foram recuperados (portões 5, 6 e 7).

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário