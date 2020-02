Dicas de O Sul Bailes de carnaval adulto e infantil na antiga Sociedade Carnavalesca Gondoleiros, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O “Baile no Quarto Distrito” irá relembrar os tradicionais eventos da Antiga Sociedade Carnavalesca Gondoleiros no dia 19 de fevereiro, a partir das 19h30min, no Nau Live Spaces (Av. Franklin Roosevelt, 1.308, em Porto Alegre). No mesmo dia, durante a tarde, haverá o “Bailinho no Quarto Distrito”, que receberá cerca de 300 crianças atendidas por entidades da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

Os eventos são promovidos pelo Nau Live Spaces com o apoio do gabinete da primeira-dama da Capital gaúcha, Tainá Vidal, dando continuidade ao projeto “Dê um presente para o futuro”. Toda a verba arrecadada com o baile adulto será revertida para a compra de material escolar para as crianças atendidas pela Fasc.

“O baile é uma forma do Nau honrar a tradição e história desse prédio que hoje ocupa, antiga sede da Sociedade Carnavalesca Gondoleiros, que foi tão importante para a região e o carnaval de Porto Alegre. No baile adulto, vamos reverter toda verba dos ingressos para o projeto de compra de material escolar do gabinete da primeira-dama. E o bailinho infantil, além de dar continuidade ao trabalho que iniciamos no ano passado com o evento Dia de Brincar, vai proporcionar uma tarde de muita alegria para as crianças”, explica Camila Borelli, CEO e co-founder do Nau Live Spaces.

“Mais uma vez nos unimos ao Nau para um evento com propósito que une a causa das crianças e do Quarto Distrito de Porto Alegre. Uma ação que envolve festa, diversão e a causa social. Estas crianças estão na fase de criar memórias e esperamos que elas lembrem destes dias de diversão e acolhimento para sempre”, destaca a primeira-dama Tainá Vidal.

O ingresso inclui coquetel receptivo e chopp liberado. Outras comidas e bebidas serão comercializadas no local. O ingresso custa R$ 150 e pode ser adquirido pelo link https://www.sympla.com.br/baileno-quarto-distrito__781568

Serviço:

O que: Baile no Quarto Distrito

Quando: 19 de fevereiro

Onde: Nau Live Spaces (Av. Franklin Roosevelt, 1.308, em Porto Alegre)

Horário: 19h30min

Ingresso beneficente: R$ 150

