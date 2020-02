Polícia 240 quilos de camarão são apreendidos na BR-101, em Osório

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A carga vinha de Santa Catarina sem refrigeração e não tinha nota fiscal Foto: PRF/Divulgação A carga vinha de Santa Catarina sem refrigeração e não tinha nota fiscal. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Policiais rodoviários federais flagraram na tarde de sexta-feira (07), na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do RS, dois homens transportando 240 quilos de camarão no porta-malas de um automóvel sem qualquer sistema de refrigeração.

O veículo – um Mégane Grandtour com placas de Gravataí – trafegava no sentido litoral-Capital. No banco traseiro e no porta-malas do carro, havia caixas de papelão com o produto congelado, sem nenhum tipo de acondicionamento térmico que garantisse a refrigeração da carga, que também não possuía nota fiscal e inscrição de inspeção sanitária.

O motorista e o passageiro disseram ter comprado o produto em Balneário Camboriú (SC) e que o levariam para Gravataí. Quando foram abordados, eles já tinham percorrido cerca de 400 quilômetros com a carga em temperatura ambiente. As informações foram divulgadas pela PRF na madrugada deste sábado (08).

