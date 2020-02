Polícia Operação Litoral Norte Seguro prende seis criminosos

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Arma e veículos foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Arma e veículos foram apreendidos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, deflagrou na sexta-feira (07) a Operação Litoral Norte Seguro para combater a criminalidade na região.

A ação ocorreu em Capão da Canoa, Imbé, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os agentes apreenderam um rifle calibre .22 com numeração raspada e silenciador, munições, celulares, drogas, anotações do tráfico, dinheiro, placas veiculares, uma moto e um carro.

“O objetivo da Operação Litoral Norte Seguro, após investigações de crimes de tráfico ilegal de drogas, roubos e homicídios, foi dar cumprimento a medidas cautelares judiciais de busca e apreensão e de prisão, visando estabelecer autoria e materialidade do crime e combate a uma facção criminosa atuante no Litoral Norte do Estado”, informou a Polícia Civil.

