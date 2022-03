Porto Alegre DMLU realiza ação Linda Orla Limpa neste sábado, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alguns exemplos de materiais recicláveis e jogos pedagógicos ficarão à disposição do público. Foto: Marco Salinas/DMLU Alguns exemplos de materiais recicláveis e jogos pedagógicos ficarão à disposição do público. (Foto: Marco Salinas/DMLU) Foto: Marco Salinas/DMLU

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará, neste sábado (5), a terceira edição do projeto Linda Orla Limpa. A ação ocorrerá das 9h às 17h, na praia do Veludo, na avenida Pinheiro Machado, próximo ao número 69, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre. Em caso de chuva o evento será adiado.

A Egea (Equipe de Gestão e Educação Ambiental) do departamento estará em um estande, oferecendo explicações sobre o funcionamento das usinas de reciclagem e a correta separação dos resíduos, com o auxílio de maquetes de unidade triagem e de composteira caseira. Alguns exemplos de materiais recicláveis e jogos pedagógicos ficarão à disposição do público.

Um garrafão com estrutura feita em metal, o chamado “Papa Resíduo”, é o destaque da atividade. Nesse recipiente, a população pode depositar seu lixo reciclável. “Este projeto visa a sensibilizar a população a respeito da sustentabilidade e da correta segregação dos resíduos. Queremos que nossa orla reflita esta postura de limpeza e conservação”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

No dia 19 de fevereiro a ação ocorreu na beira da praia em Belém Novo, nas proximidades da subprefeitura Extremo-Sul e cerca de 700 pessoas foram diretamente impactadas com a atividade de sensibilização sobre a correta segregação dos resíduos.

Foram distribuídos folderes informativos sobre a segregação correta e também cerca de 250 sacolas para o descarte de resíduos orgânicos e 250 para descarte de recicláveis para os usuários da Orla. No local, também foram oferecidas três palestras com explicações sobre o funcionamento das usinas de reciclagem e a correta separação dos resíduos, mostrados exemplos de materiais recicláveis e ministrados jogos pedagógicos. Cerca de 50 cataventos feitos com garrafas pet foram distribuídos para as crianças.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre