Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Lula disse que, por ser estatal, a Eletrobras possibilitou que o governo fizesse programas sociais na área de energia.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a recomendar cuidado a quem deseja comprar a Eletrobras. A estatal está com a privatização aprovada, mas ainda não foi vendida.

“Os empresários que vão comprar essa empresa, tomem cuidado. Porque se o PT ganhar as eleições a gente vai querer rediscutir o papel soberano no Brasil em ser dono do seu nariz e ser dono da sua energia”, declarou Lula.

A declaração dada nesta quinta-feira (3) em discurso na Câmara dos Deputados do México. O petista está em visita ao país. Já se encontrou com o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lula disse que, por ser estatal, a Eletrobras possibilitou que o governo fizesse programas sociais na área de energia.

“Colocamos energia nas casas de 4 milhões de famílias atendendo mais de 15 milhões de pessoas a um custo de R$ 20 bilhões. Isso só pode ser feito porque nós tínhamos uma empresa estatal que era responsável pela nossa energia”, declarou o ex-presidente.

Liminar

O PT entrou com um pedido de liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) para a suspensão do processo de desestatização da Eletrobras, mas advogados que acompanham o caso tem dito aos clientes que o partido teve azar na distribuição da causa.

O mando de segurança foi parar nas mãos do ministro Kassio Nunes Marques, que recebeu o processo em seu gabinete na quarta-feira (2). Marques foi o primeiro ministro supremo indicado por Bolsonaro ao cargo, por isso esta análise prévia dos advogados. De qualquer forma, vale sempre lembrar, que ser indicado a um cargo no Supremo por um presidente não vincula o ministro a análises políticas.

