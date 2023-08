Rio Grande do Sul Dnit anuncia para esta segunda-feira bloqueios temporários na BR-116, em São Leopoldo

27 de agosto de 2023

O Dnit solicita aos condutores que redobrem a atenção na rodovia e fiquem atentos à sinalização. Foto: Alex Rocha/PMPA O Dnit solicita aos condutores que redobrem a atenção na rodovia e fiquem atentos à sinalização. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que a partir de segunda-feira (28), estão programados bloqueios temporários na BR-116, em São Leopoldo. De acordo com o Dnit, os bloqueios serão realizados em uma das faixas da rodovia entre as pontes da várzea do rio dos Sinos e o viaduto da Scharlau, devido às obras no canteiro central.

O Dnit solicita aos condutores que redobrem a atenção na rodovia e fiquem atentos à sinalização, que alertará para os segmentos com restrição de tráfego em ambos os sentidos da BR-116.

Também se faz necessário o alerta que os motoristas que costumam trafegar pelo trecho leopoldense programem seus horários, pois com os bloqueios o trânsito pode ficar mais lento que o normal, causando atrasos maiores na travessia destes três quilômetros da rodovia.

O Dnit ressalta que a execução dessas atividades é fundamental para o alargamento das faixas já existentes na rodovia.

