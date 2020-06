Acontece Doação da Panvel reforça parceria com a Campanha do Agasalho do Estado

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Na lista de itens doados estão 3 mil unidades de álcool gel, 3 mil máscaras de proteção em tecido TNT e 2 mil sabonetes líquidos. Foto: Divulgação

Em meio à pandemia de Coronavírus, o inverno se aproxima trazendo ainda mais dificuldades para a população carente do RS. Por entender a complexidade deste cenário, a Panvel reforça seu apoio à tradicional Campanha do Agasalho, promovida pelo Governo do Estado. A empresa realizou nesta quarta-feira (17) uma doação com 8.000 itens para o programa social. A entrega oficial ocorreu na Central de Doações da Defesa Civil do RS, em Porto Alegre.

Na lista de itens doados estão 3 mil unidades de álcool gel, 3 mil máscaras de proteção em tecido TNT e 2 mil sabonetes líquidos. “A parceria com essa importante ação do Estado expressa a preocupação e o compromisso da Panvel com o bem-estar das pessoas. Também entendemos que é um modo de incentivar outras empresas a adotarem a campanha em benefício de quem precisa”, destaca Antonio Napp, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo Dimed.

O chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil, coronel Julio Cesar Rocha Lopes, destacou a importância dessa iniciativa para dar conta de suprir a necessidade de produtos essenciais para o combate ao coronavírus. “Inspirem-se nesse exemplo nos ajudem a levar esses produtos essenciais para quem mais precisa”, afirmou.

