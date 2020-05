Rio Grande do Sul Doações da Fundação Marcopolo chegam a mais de sete toneladas em dois meses

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Comunidades de Caxias do Sul recebem doações Foto: Fundação Marcopolo/Divulgação

A Fundação Marcopolo distribuiu mais de sete toneladas de alimentos, produtos de higiene, materiais pedagógicos e máscaras de proteção a escolas, órgãos assistenciais e famílias carentes, nos últimos dois meses, nas cidades de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e Duque de Caxias (RJ), onde a Marcopolo possui unidades e a fundação tem forte atuação junto às comunidades.

As doações, realizadas por colaboradores e voluntários da entidade, têm por objetivo auxiliar nas demandas da sociedade relacionadas ao combate do coronavírus.

A EMEF Professora Marianinha Queiroz, no bairro São Cristóvão, em Caxias, que atende atualmente a 650 alunos, recebeu até o momento 85 cestas básicas da Fundação Marcopolo. “Nós, que estamos na linha de frente e conhecemos a realidade dessas famílias, sabemos a diferença que as doações da fundação farão naqueles lares”, destaca a diretora do colégio, Mariluci Martello.

Uma das ações de maior impacto junto à comunidade foram as doações de placas em acrílico, intermediadas pela Fundação Marcopolo e custeadas pela Marcopolo, para a construção de áreas de emergência e adequações nos Centros de Terapia Intensiva do Hospital Pompeia. Dos três CTI’s que o hospital possui, com dez leitos cada, apenas 20% tinham a área frontal do box fechada, ou seja, com paredes de isolamento do chão ao teto. Com a doação, foi possível fazer o isolamento de 100% dos leitos da CTI3, além de mais uma sala de atendimento no pronto-socorro.

Atualmente, está sendo iniciada a adequação da CTI1, que tem dois boxes fechados, conforme explica o assessor-executivo de Relacionamento com o Mercado do hospital, Sergio Sixto. “Para o hospital, essa doação representa, além de uma economia financeira com EPI’s, mais segurança tanto para os pacientes quanto para toda a equipe hospitalar envolvida no atendimento e gestão de leitos”, afirma.

Entre as instituições de Caxias do Sul beneficiadas com as doações da Fundação Marcopolo estão: EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves, EMEF Ruben Bento Alves, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), Casa do Adolescente (LEFAN), Escolinha de Jesus, no Bairro Glória, Associação Criança Feliz, Entidade Assistencial à Criança e Adolescente (ENCA), Sindicato dos Metalúrgicos, além de famílias do bairro Desvio Rizzo e moradores de rua que estão abrigados nos Pavilhões da Festa da Uva.

A Fundação Marcopolo de Duque de Caxias também fez doações de cestas básicas, em sua maioria no distrito de Xerém, a entidades assistenciais. Conheça mais sobre o trabalho desenvolvido na Fundação Marcopolo no site www.fundacaomarcopolo.com.br.

