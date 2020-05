Economia Receita Federal já recebeu quase 15 milhões de declarações do Imposto de Renda 2020

20 de Maio de 2020

No RS, mais de 1 milhão de contribuintes enviaram o documento Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No RS, mais de 1 milhão de contribuintes enviaram o documento. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal já recebeu 14,8 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2020, ano-base 2019. No Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de contribuintes enviaram o documento. O Fisco espera receber 2,2 milhões de declarações no Estado.

De acordo com o supervisor nacional do Imposto de Renda, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes brasileiros entreguem a declaração neste ano.

O prazo de entrega do documento começou em 2 de março e foi prorrogado até 30 de junho em razão da pandemia do novo coronavírus. As orientações sobre a declaração do IRPF 2020 estão disponíveis no site da Receita Federal.

