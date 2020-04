Rio Grande do Sul Doações de álcool líquido e gel somam 72 mil litros

6 de abril de 2020

Produtos vão contribuir para higienização de hospitais e de profissionais na linha de frente no combate ao coronavírus. Foto: Divulgação

O governo do Estado recebeu 72 mil litros de álcool líquido e gel em doações de empresas, entidades e pessoas físicas. A organização dos contatos, entregas e recebimento é um trabalho conjunto da SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), SES (Secretaria da Saúde) e da Defesa Civil.

Os produtos vão contribuir para a higienização de hospitais e de profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Do total doado, 3.132 litros são de álcool gel e 69.740 litros de álcool líquido.

Interessados em doar devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo do Estado (av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas, Porto Alegre). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, pelo telefone (51) 3288-6781.

Entre os doadores deste lote estão Sesc-RS, FCC Campo Bom, procurador Marcelo Dornelles, IFSul Pelotas e Camera Agroalimentos.

