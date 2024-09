Cláudio Humberto Doações passam dos R$ 348,6 milhões nas capitais

Por Cláudio Humberto | 3 de setembro de 2024

As doações para campanhas eleitorais das capitais estaduais do Brasil já bateram os R$ 348.620.162,74, revelam os dados das prestações de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 27 partidos com ao menos um candidato a prefeito de capital. Destes, seis nanicos ainda não prestaram contas: Democracia Cristã, PCB, PCO, PRD, PV e Rede Sustentabilidade. União Brasil lidera a lista de maiores doações, R$ 62,6 milhões; seguido por PL, R$ 55,6 milhões, e MDB, com R$ 45,3 milhões.

Socialistas ricos

Na média de doações por candidato, o PSB soma R$ 5,9 milhões, graças a Tabata Amaral, queridinha da Faria Lima. O PSD tem R$ 5,3 milhões.

Direita em alta

As maiores doações foram para Ricardo Nunes (MDB, São Paulo), R$22 milhões, e Alexandre Ramagem (PL, Rio de Janeiro), R$ 19,4 milhões.

PT no meio

Um fiasco nas últimas eleições municipais, o partido de Lula (PT) está no meio da tabela de doações: R$ 20,5 milhões, R$ 1,5 milhão por candidato.

Partidos da Z-3

No fim da lista estão os desconhecidos Mobilização Popular, R$ 80,4 mil; Unidade Popular, R$ 57,7 mil, e PMD, com doação de apenas R$ 11,1 mil.

Polícia salva mais uma autoridade da mira do “PCC”

A Polícia Civil de São Paulo salvou a vida de mais uma autoridade “condenada à morte” pela organização criminosa “PCC”. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite seria assassinado em um esquema comandado por criminoso preso por posse de arsenal, incluindo metralhadora Mag 7’62×51, fuzil HK 47, coletes, capacetes balísticos e muita munição. Derrite não é o primeiro que, marcado para morrer, pelo PCC, acabou salvo pela polícia paulista.

Alckmin na mira

Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, era governador do Estado quando policiais desmantelaram um esquema para seu assassinato.

Moro na lista

A polícia salvou Sérgio Moro (União-PR), “sentenciado” à morte por haver despachado Marcola, chefão do PCC, para longe de São Paulo.

Valentia incômoda

A quadrilha quis matar várias vezes Lincoln Garkiya, valente procurador paulista, que há anos a investiga, mas foi salvo pelos policiais.

Pegou geral

O Supremo Tribunal Federal anunciou aos seus 93 mil seguidores na rede social Threads a decisão de avalizar o banimento do X, onde acumulava nada menos que 2,6 milhões de seguidores.

Caçada política

A serviço do governo, do qual deveria ser independente, conforme a lei que a criou, a “agência reguladora” Anatel está na caça a Starlink, de internet via satélite, onde Elon Musk é sócio minoritário (tem 42%).

Duas semanas

O pedido popular de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou 1,3 milhão de assinaturas nesta segunda (2), na plataforma change.org. A petição foi iniciada no último dia 16 de agosto.

E subindo

Avança na Câmara dos Deputados pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF). Até a noite de ontem (2), o documento contava com 146 assinaturas de parlamentares.

Jato milionário

Enquanto a população venezuelana sofre para conseguir o básico para subsistir, o jatinho particular do ditador Nicolás Maduro, apreendido pelos Estados Unidos nesta segunda (2), está avaliado em R$ 73 milhões.

Taxadd

A taxa das blusinhas, defendida com afinco pelo ministro da Fazenda de Lula Fernando Haddad, tomou dos mais pobres mais de R$ 700 milhões. Fica aquém do butim inicialmente estimado, de R$ 2,86 bilhões.

Expectativa

Sem haver anunciado em agosto o deputado que vai apoiar à presidência da Câmara, Arthur Lira conversou sobre o assunto com Lula e Jair Bolsonaro. Deve revelar o escolhido nesta semana.

Um, dois

Enquanto a 1ª Turma do STF bania a rede ‘X’ por unanimidade, a 2ª Turma suspendia a multa de R$1,5 milhão imposta no acordo de delação ao ex-senador Delcídio do Amaral (ex-PT, atual PRD), após a Lava Jato.

Só para esclarecer

Quando afirmou que “resguardar as liberdades” e impedir a censura são deveres da “Corte”, a ministra Cármen Lúcia se referia à Suprema Corte dos Estados Unidos?

PODER SEM PUDOR

Torcedor sofredor

A linha dura não gostava de votos, nem de políticos, mas teve sempre uma bancada fiel no Congresso. O deputado Jorge Arbage (PA) era um entusiasta do jeito tanque de guerra de ser do ex-ministro do Exército Sylvio Frota, por isso ficou abatido quando Ernesto Geisel demitiu o general, em 1977, após o assassinato de opositores no Doi-Codi. Arbage ainda estava abatido quando cruzou com o então deputado paranaense Álvaro Dias. A uma provocação, desabafou: “Isto é como futebol. Perder um jogo não significa perder o campeonato.” Arbage sofreu o pior que pode acontecer a um torcedor: viu o seu time perder também o campeonato.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

