Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

A suspensão dos recursos foi confirmada nesta sexta-feira pelo jornal americano The New York Times. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden sofreu mais um revés na campanha de reeleição. Grandes financiadores democratas disseram ao seu principal Comitê de Ação Política (Super PAC), Future Forward, que vão congelar cerca de US$ 90 milhões (cerca de R$ 490 milhões na cotação atual) em doações enquanto ele continuar na cabeça de chapa do partido. A suspensão dos recursos foi confirmada nesta sexta-feira (12), pelo jornal americano The New York Times.

O congelamento inclui uma série de compromissos.. Esse é um dos efeitos mais concretos do desempenho de Biden no debate, que colocou em dúvida sua capacidade para servir como presidente. O Future Forward declinou de comentar sobre as conversas com doadores ou valores retidos. A assessoria informou apenas esperar que as doações congeladas retornassem uma vez que a incerteza fosse superada. Separadamente, um doador contou que foi abordado várias desde o debate para uma contribuição ao super PAC pró-Biden, mas que ele e seus amigos estavam “segurando” o dinheiro.

Os nomes dos doadores que suspenderam suas contribuições não foram revelados. Também não ficou claro quanto dos US$ 90 milhões estava destinado ao Future Forward ou ao seu braço sem fins lucrativos, que faz publicidade em Estados decisivos para eleição. O super PAC tem evitado tomar grandes decisões estratégicas enquanto não tiver clareza sobre quem vai encabeçar a chapa democrata, disse uma pessoa próxima ao grupo ao NY Times.

Apesar dos esforços de Biden para salvar a campanha, o número de democratas que pressiona pela sua desistência cresce a cada dia. Até a tarde desta sexta-feira, 18 deputados e um senador haviam apelado publicamente ao líder do próprio partido. Assessores próximos têm discutido sobre como convencê-lo a abandonar a disputa e a campanha começou a testar a vice-presidente Kamala Harris em pesquisas contra Donald Trump.

A notícia do congelamento vem no momento em que a equipe de Biden se prepara para um mês difícil de arrecadação, com doadores preocupados se Biden pode derrotar Trump na eleição, em novembro. Do outro lado, condenação do republicano e seus problemas com a Justiça americana têm contribuído para impulsionar o financiamento de campanha.

O Future Forward foi designado pela campanha de Biden como seu principal super PAC no início da corrida de 2024, e já anunciou US$ 250 milhões em reservas de publicidade, esperada para começar no fim da Convenção Nacional Democrata no próximo mês.

Os super PACs foram criados em 2010 com a promessa de atuação independente dos candidatos. Por isso, podem receber doações ilimitadas de organizações, empresas e sindicatos, ao contrário dos PACs tradicionais, que tinham a arrecadação limitada a US$ 5 mil por doador.

Doadores da campanha de Joe Biden congelam R$ 500 milhões enquanto presidente americano for candidato democrata

2024-07-12