Rio Grande do Sul Doadores de sangue ganham desconto no Uber em trajetos de ida e volta para o Hemocentro do Estadp

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa visa a garantir os estoques de sangue em níveis adequados. (Foto: Divulgação)

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) firmou uma parceria com a empresa Uber, aplicativo de transporte, para demarcar o Dia do Doador de Sangue, 25 de novembro. Entre esta segunda (23) e quarta-feira (25), os doadores têm direito a vouchers com descontos de R$ 15 para ida e volta do Hemorgs, em Porto Alegre.

A iniciativa visa a garantir os estoques de sangue em níveis adequados. O objetivo é captar doadores de todos os tipos sanguíneos.

A coordenadora de captação do Hemorgs, Gesiane Ferreira Almansa, reforça que “mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura, e segue indispensável para que muitas vidas sejam salvas”.

A doação e o processamento de sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos aos pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

O que é preciso para doar

– Estar em boas condições de saúde.

– Apresentar documento oficial de identidade com foto.

– Ter entre 16 e 69 anos. Candidatos a doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal.

– Pesar no mínimo 50 quilos com desconto de vestimentas.

– O limite de idade para a primeira doação é 60 anos.

– Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa.

– Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação.

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

– Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Impedimentos temporários

– Gripe ou febre.

– Gestantes ou mães que amamentam bebes com menos de 12 meses.

– Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana.

– Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses.

– Exposição à situação de risco para HIV (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas).

– Herpes labial.

Desde o início da pandemia, a equipe do Hemocentro segue todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para funcionar com segurança e normalidade. Os doadores são recebidos por ordem de chegada dentro da capacidade de atendimento. Também está disponibilizado o agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo WhatsApp (51) 98405-4260.

O Hemorgs fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3.722, junto ao Hospital Sanatório Partenon, em Porto Alegre. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul