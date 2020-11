Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 924 novos casos de coronavírus e sete óbitos nas últimas 24h

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 274.438 (92% dos casos). Foto: Renata H. G. Eidelwein/RP HSFA Os recuperados são 274.438 (92% dos casos). (Foto: Renata H. G. Eidelwein/RP HSFA) Foto: Renata H. G. Eidelwein/RP HSFA

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (22) 924 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 7 óbitos, ocorridos entre 18 e 20 de novembro. O total de casos confirmados é de 297.827 e o de óbitos, 6.494. Os recuperados são 274.438 (92% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de: Gravataí (mulher, 74 anos); Ipê (homem, 66 anos); Pelotas (homem, 87 anos); Porto Alegre (homem, 82 anos); Porto Alegre (mulher, 86 anos); São Gabriel (homem, 86 anos); Torres (mulher, 63 anos).

Os novos casos confirmados para o coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 5

Alegrete – 52

Alvorada – 5

Arroio do Sal – 3

Arroio do Tigre – 2

Bagé – 23

Barros Cassal – 3

Boa Vista do Cadeado – 2

Boa Vista do Sul – 4

Cachoeira do Sul – 29

Canoas – 2

Capão da Canoa – 44

Carazinho – 10

Caxias do Sul – 50

Coxilha – 3

Cruz Alta – 17

Dois Irmãos das Missões – 2

Dom Pedrito – 2

Entre-Ijuís – 1

Erechim – 101

Erval Seco – 2

Esteio – 13

Feliz – 3

Flores da Cunha – 13

Garibaldi – 9

Gaurama – 6

Giruá – 4

Gravataí – 2

Guaporé – 1

Horizontina – 4

Ibirubá – 2

Igrejinha – 19

Ijuí – 7

Jaguari – 6

Liberato Salzano – 1

Maçambará – 1

Manoel Viana – 3

Montenegro – 1

Não-Me-Toque – 6

Nova Hartz – 1

Nova Prata – 2

Nova Santa Rita – 2

Novo Hamburgo – 76

Palmeira das Missões – 14

Parobé – 7

Passo Fundo – 58

Pedro Osório – 7

Pelotas – 47

Piratini – 1

Porto Alegre – 33

Porto Xavier – 2

Rio Grande – 1

Ronda Alta – 12

Rosário do Sul – 31

Salto do Jacuí – 3

Salvador do Sul – 2

Santa Maria – 1

Santa Rosa – 54

Santana do Livramento – 3

Santo Ângelo – 2

Santo Antônio da Patrulha – 12

São Gabriel – 5

São José das Missões – 2

São José do Sul – 3

São José dos Ausentes – 1

São Leopoldo – 1

São Lourenço do Sul – 7

São Martinho – 4

São Miguel das Missões – 1

São Pedro da Serra – 1

Sarandi – 8

Sete de Setembro – 4

Severiano de Almeida – 5

Tapejara – 9

Taquara – 1

Torres – 8

Três Coroas – 2

Triunfo – 7

Uruguaiana – 2

Vacaria – 6

Viamão – 3

Vila Maria – 10.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul