Mundo Doadores democratas suspendem envio de 90 milhões de dólares à campanha de Biden

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Assessores do presidente discutem como persuadi-lo a sair da disputa. (Foto: Reprodução de vídeo)

Se depender de alguns dos principais doadores democratas, a campanha presidencial poderá ter um déficit de ao menos US$ 90 milhões (quase R$ 500 milhões na cotação atual) em sua arrecadação. O valor, prometido ao Future Forward, o maior comitê de ação política (Super PAC) do partido, será retido enquanto o presidente Joe Biden continuar sendo o candidato à Presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro, disseram duas pessoas informadas sobre as conversas.

As doações congeladas incluem vários compromissos de oito dígitos, de acordo com duas fontes que falaram sob condição de anonimato ao jornal do The New York Times. A decisão de reter essas enormes somas de dinheiro é um dos exemplos mais concretos das consequências do fraco desempenho de Biden no debate com Donald Trump no final de junho.

O congelamento do dinheiro ocorre no momento em que alguns assessores de Biden discutem como persuadir o presidente a sair da disputa e enquanto sua campanha começou a testar a vice-presidente, Kamala Harris, em pesquisas contra o ex-presidente Donald Trump. O número de democratas do Congresso que pedem que Biden se afaste também aumenta a cada dia, com 19 membros da bancada do partido tendo se manifestado publicamente.

No início da semana, Nancy Pelosi, uma das democratas mais poderosas do Capitólio, também fez comentários em uma entrevista para a TV que muitos consideraram um apelo sutil para que Biden saísse. A ex-presidente da Câmara disse que Biden ainda tinha uma decisão a tomar sobre concorrer ou não — quase uma semana após ele ter dito que permaneceria na disputa.

Do mesmo modo, celebridades como George Clooney têm retirado seu apoio à reeleição de Biden. Na última quarta-feira, o ator de Hollywood, que foi coanfitrião de uma grande campanha de arrecadação de fundos para o presidente no mês passado, disse em um artigo de opinião publicado no New York Times que o líder democrata era muito velho para tentar a reeleição e deveria encerrar sua campanha.

Testes

Uma pesquisa que vazou de um grupo intimamente ligado ao Future Forward após o debate mostrou que o Super PAC havia testado a força de possíveis alternativas a Biden, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, o governador Gavin Newsom, da Califórnia, a governadora Gretchen Whitmer, de Michigan, e Pete Buttigieg, o secretário de Transportes. A pesquisa mostrou que Biden tinha um índice de favorabilidade geral pior do que todas as alternativas.

O grupo reuniu os doadores pouco antes do debate para uma discussão sobre a situação de sua arrecadação de fundos e a corrida eleitoral, de acordo com duas pessoas que participaram da reunião. Autoridades do grupo disseram aos doadores que, considerando o Super PAC e seu braço sem fins lucrativos, eles esperavam arrecadar US$ 700 milhões (R$ 3,81 bilhões) ou mais para a eleição e, até aquele momento, haviam arrecadado US$ 430 milhões (R$ 2,34 bilhões).

Atentado a Trump

O atentando sofrido por Donald Trump no último sábado, no entanto, poderiam ajudar Biden na luta por sua própria sobrevivência política. “Obviamente, isso muda os cálculos para aqueles que pedem que Biden se retire da disputa”, explicou à AFP Peter Loge, cientista político da Universidade George Washington. “Isso lhe dá tempo”.

A crise democrata sobre a idade de Biden após o debate dominou a campanha nas últimas semanas, mas com os tiros de sábado, a revolta sobre sua candidatura ficou silenciosa abruptamente. O congressista Dean Phillips, ex-candidato sem sucesso nas primárias, declarou à Axios que seria “antipatriótico e sem princípios” levantar o assunto agora.

Biden também tentou dar um tom presidencial ao atentado, reagindo rapidamente no sábado e dirigindo-se à nação no domingo em um terceiro discurso no Salão Oval durante sua presidência. A mensagem de união em aparições como essa não é direcionada apenas aos republicanos, mas também é um sinal para os democratas de que devem apoiá-lo como líder em um momento de crise.

