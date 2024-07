Brasil O que esperar do inverno depois da grande onda de frio de 2024

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Não há expectativa de nenhuma incursão de ar frio de forte intensidade no curto prazo. (Foto: PMPA/Divulgação)

O período de muito frio das primeiras duas semanas de julho está chegando ao fim nesta semana que vai marcar o começo de um período mais prolongado de chuva abaixo da média e temperaturas perto e acima das normais históricas no Rio Grande do Sul. A previsão é da MetSul Meteorologia, que salienta não haver expectativa de nenhuma incursão de ar frio de forte intensidade no curto prazo e a segunda metade do mês deve ser marcada predominantemente por dias em que as temperaturas estarão perto ou acima da média.

O chamado inverno meteorológico, o período do ano compreendido entre 1º de junho e 31 de agosto, usado na climatologia para análise da estação fria, está prestes a chegar em sua metade com um marcado período quente e outro muito frio mais ao Sul do Brasil.

Conforme a MetSul, junho foi um mês de temperatura acima a muito acima da média em grande parte do Centro-Sul do País. São Paulo, por exemplo, teve o junho mais seco e mais quente desde o começo das medições em 1943 na estação do Mirante de Santana e igualou o recorde mensal de máxima de 28,8ºC.

Em Porto Alegre, junho terminou também com temperatura acima da média e a cidade chegou a registrar no dia 14 a maior temperatura máxima no mês desde o começo das observações em 1910 com 32,4ºC na estação de referência climatológica do bairro Jardim Botânico.

O padrão mudou radicalmente mais ao Sul do Brasil no final de junho com o ingresso de uma potente massa de ar polar que trouxe frio muito intenso e marcas abaixo de zero com muita geada para o Rio Grande do Sul. No último dia de junho, a temperatura caiu a 7,1ºC abaixo de zero no Sul gaúcho e quase -8ºC no Planalto Sul de Santa Catarina.

A primeira metade de junho viu uma sucessão de incursões de ar frio nas latitudes médias do continente com frio extremo na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Em Buenos Aires, que não havia registrado uma mínima sequer abaixo de zero em 13 anos, foram quatro dias de mínimas negativas. Várias estações do Centro da Argentina ou tiveram recordes de mínimas para julho ou até absolutos, de toda a série histórica.

No Rio Grande do Sul, as duas primeiras semana de julho transcorreram quase todo o tempo com frio e por vezes muito intenso a extremo. No dia 9, a temperatura desceu a impressionantes 9,1ºC abaixo de zero em Pinheiro Machado, no Sul do estado. Com muitos dias frios e de tempo fechado, as máximas foram muito baixas.

Em Porto Alegre, a média das máximas nos primeiros treze dias de julho ficou em 14,5ºC, assim 5,3ºC abaixo da média máxima histórica de julho, um desvio negativo que é muito raro de se observar e que escancara como foram frias as duas primeiras semanas do mês na capital gaúcha.

