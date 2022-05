Dicas de O Sul Documentário “Antes que a Casa Caia” será lançado no dia 13 na Cinemateca Capitólio

A Ceupa está precisando de ajuda financeira para reformas

O documentário “Antes que a Casa Caia”, do jornalista e mestre em comunicação Luis Henrique Silveira, será lançado no dia 13 de junho, às 19h, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre.

A ideia de fazer o filme surgiu em um grupo de WhatsApp de ex-moradores da Ceupa (Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre). A concepção começou em outubro, com a escrita do projeto, e as gravações, em novembro de 2021.

Silveira conta que ficou muito surpreso com os depoimentos, com o sentimento e amor que as pessoas têm pela casa. Ele sempre quis fazer um documentário sobre a relação democrática interna da Ceupa. “Teve muito mais do que eu imaginava. De como foi importante a casa para todos”, afirmou.

Sobre a importância de ter morado na Ceupa, Silveira disse que a casa mudou a sua vida completamente. O jornalista morou na Ceupa de 1985 a 1988. “Eu era uma pessoa negra que morava em uma vila de Porto Alegre. Não tinha uma visão e dimensão maior sobre as coisas. Não tinha ideia da existência da burguesia, não sabia como era uma universidade”, revelou.

Silveira fez assessoria de imprensa para a Ceupa e foi responsável por montar o jornal chamado Saconzinho. “Era uma época de ebulição de várias efervescências sociais, de reforma agrária, constituinte, plano cruzado, essas questões todas eram abordadas no Saconzinho”, explicou. Ele, como vários outros moradores, casou-se com uma ceupana.

Auxílio

A Ceupa está precisando de ajuda financeira para reformas. Entre as maneiras de contribuir, há o programa Tampinha Legal, que arrecada tampinhas de garrafas. Também podem ser feitas contribuições via Pix para o CNPJ 92.979.293/0001-19.

